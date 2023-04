Churrasqueira Braza com semana de descontos em homenagem ao Dia do Churrasco

A chama que acende a brasa desta casa é a paixão pela gastronomia do Brasil e de Portugal e combina o churrasco com receitas tradicionais na pedra. Inclusive, para celebrar do Dia do Churrasco, a 24 de abril, o espaço lança uma ação onde todas as últimas quintas-feiras do mês o consumidor que pedir um Churrasco Misto, pagará 14,9 euros.

Em Portugal, os sócios Luiz Felipe Costa e José Luiz Penha, empresários do ramo da restauração, querem repetir o modelo de franchising e até já têm uma nova unidade prevista no Shopping Vila do Conde Porto Fashion Outlet. De momento, o Braza tem restaurantes no ViaCatarina Shopping e na Maia (Rua de São Romão, n.º 518).

“Seremos a maior rede de restaurante de churrasco no mercado português no máximo de dez anos. É um projeto a longo prazo. A unidade no Shopping Vila do Conde Outlet será uma loja maior, com tecnologia desde a experiência de compra com quiosques de atendimento até à produção, onde controlamos o tempo de cada pedido, área de mesas e cadeiras, uma sala agradável e confortável com a nossa arquitetura”, conta Luiz Felipe Costa.

No ViaCatarina Shopping, a experiência pode começar com entradas típicas, como a coxinha ou salsicha na brasa, ou em criações diferenciadas, como o bolinho de costela suína desfiada, servido no osso e acompanhado de mostarda de abacaxi.

Para principal, os destaques são os churrascos servidos na pedra com o objetivo de manter a carne quente até o final da refeição. Entre as opções estão o Misto Braza, com sobrecoxa desossada, lombo suíno e duas salsichas; Costelinha suína marinada e assada com molho BBQ, a Picanha Premium ou o Churrasco Braza, um combinado especial para quatro pessoas, com picanha, alcatra, lombo suíno, sobrecoxa desossada e quatro salsichas. Todos eles são acompanhados de batata frita, molho chimichurri, farofa de cebola e arroz.

Também da brasa saem os pratos individuais. O cliente escolhe entre produtos selecionados, como picanha, bife de alcatra, frango, bacalhau, salmão, com 11 opções a escolha. Para completar, há opção de quatro guarnições como arroz, feijão, salada Braza, salada mista, farofa de cebola e batata frita. A ementa foi elaborada por Dudu Mesquita, chef brasileiro com mais de 20 anos de experiência e com passagem pelo programa “O Melhor da Tarde”, da TV Band.

O projeto do Braza nasceu na Maia. Lá, a ementa é ampliada e aos fins de semana saem a Posta de vitela à Mirandesa e a feijoada à brasileira (também servida no ViaCatarina Shopping às sextas, sábados e domingos), preparada de forma clássica durante seis dias. O desejo dos sócios é manter os sabores para resgatar a memória afetiva de quem está longe do país de origem. “O cuidado é tanto que uma vez uma cliente chorou quando comeu a nossa feijoada porque a lembrou da comida da sua avó”, conta o sócio.

Esta memória afetiva estende-se também para os doces, inspirados nos clássicos brasileiros: pudim de leite condensado, brigadeiro de colher e cuscuz de tapioca, e até mesmo nos cocktails, como as caipirinhas (à unidade Maia).