O Chefe Executivo Giovanni Pellegrino, do restaurante Mano a Mano, é o autor da dupla de novas propostas que homenageiam a vitória da seleção transalpina no último Euro2020, disputado em diferentes países.

A Pizza Mancini, dedicada ao selecionador italiano apresenta-nos as cores da bandeira italiana, com molho pesto, mozzarella de bufala e tomate, não podia representar melhor os verdadeiros sabores italianos.

E porque a vitória é sempre doce, não podia faltar uma sobremesa tipicamente italiana, a Panna Cotta Donnarumma, com o nome do guarda-redes que tão bem defendeu os penáltis. A sobremesa apresenta-nos uma conjugação de sabores de geleia de quivi, panna cotta e frutos vermelhos e uma forte consistência com um toque cestaladiço no final.

Os pratos estão disponíveis no restaurante ou em plataformas delivery.

Mano a Mano Rua do Alecrim, nº22, Lisboa Contactos: tel.: 914 054 273 ; e-mail: Info@manoxmano.pt

O Mano a Mano é um restaurante de cozinha italiana, em que as pizzas podem ser napolitanas ou romanas, os pratos mais contemporâneos ou tradicionais, gerando uma espécie de batalha entre cada uma das opções.