Francisco Martins, mais conhecido como Chef Kiko, tem agora uma nova carta no seu restaurante Poke, no Gourmet Experience, no Piso 7 do El Corte Inglés de Lisboa.

O Poke nasceu depois de uma viagem de um ano do chef Kiko por 23 países e é uma junção de sabores do mundo, casando, neste caso, a comida Havaiana e Japonesa. A nova ementa apresenta entradas como Taco de salmão e Kizami wasabi, Taco de lombo de atum e tobiko e Carpaccio de novilho "dry aged" e ovo de codorniz. A esplanada com vista para a cidade de Lisboa convida à degustação dos novos pratos principais: Pad thai de tataki de atum e Katsubushi, Nasi goreng com tonkatsu de Porco Preto ibérico, Poke de lombo de atum e kimchi, Poke de vazia de kobe e foie gras. Para finalizar, a nova ementa do Poke apresenta uma sobremesa fresca, um Mil folhas de chocolate branco e maracujá com gelado de fava tonka.