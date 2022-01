Até fevereiro, restaurantes do Grupo Olivier contam com descontos até 40%

Pelo terceiro ano consecutivo, desenrola-se ao longo do mês de janeiro a "Olivier Experience by TheFork", iniciativa que junta o grupo de Olivier da Costa com a plataforma de reservas, desafiando os clientes a desfrutarem de descontos até 40%.

Desta forma, até 6 de fevereiro, “quem marcar mesa através do site e da aplicação do TheFork nos restaurantes do grupo poderá desfrutar de uma refeição com assinatura by Olivier por um valor mais acessível”, informa o grupo de restauração em comunicado.

Este ano, estão presentes os dois restaurantes nacionais que marcam a nova fase dos estabelecimentos com assinatura Olivier, o Yakuza Lisboa, inaugurado em abril passado, e o XXL, casa que abriu no final de 2021.

XXL by Olivier. créditos: Grupo Olivier

Nesta “Olivier Experience by TheFork” estão também presentes o Guilty (Avenida, Parque das Nações e Porto), o Kob (Lisboa e Porto), o Seen Lisboa e o Yakuza (Porto e Cascais).

Nos jantares no XXL, encontram-se pratos como a Picanha de tamboril e o Bitoque de lagosta, para lá dos soufflés e Bife Café Paris. No Guilty é possível saborear hambúrgueres, pizzas, massas e sobremesas. Já o Kob proporciona uma viagem às principais origens mundiais da carne maturada; o Yakuza apresenta criações exclusivas numa fusão das cozinhas do Oriente e Ocidente. Por seu turno, o Seen combina um menu e carta de bar ecléticos, um ambiente cool e vista sobre Lisboa.

“Estamos a entrar no ano que todos esperamos ser o da libertação, o que nos traz um desejo ainda mais forte de sair e voltarmos a desfrutar da companhia dos amigos. Apesar de tudo, sabemos que não superámos por completo o desafio pandémico, pelo que mantemos, como até aqui, todas as regras de segurança”, afirma Joel Pires, Diretor Comercial e de Marketing do grupo.