As pizzas e massas do novo restaurante Margarida ficam prontas em tempo recorde

O Margarida foi pensado para facilitar a vida de todos os que nunca têm tempo, embora não abdiquem de uma refeição preparada com preceito. No novo restaurante italiano de Carnaxide, as massas são sempre frescas – e feitas a partir das farinhas de moleiro Paulino Horta – mas a tecnologia dá uma ajuda para tornar todo o processo ainda mais rápido.

“Desde que abrimos o nosso primeiro restaurante, em 2017, que nos fomos apercebendo de alterações nos padrões de consumo: hoje continuamos a querer tudo de forma rápida, mas já não se abdica nem da conveniência nem da qualidade. E é dessa necessidade que nasce o Margarida, um projeto que lançamos em Carnaxide mas que pretendemos expandir em breve a mais localizações”, assinala Frederico Seixas, sócio e diretor de marketing do Grupo Non Basta.

Grupo Pasta Non Basta

As pastas dividem atenções com as pizzas no cardápio do Margarida, onde, além de propostas como a Lasagna della Nonna (9,9 euros) ou Ravioli Ricotta e Spinaci (11,9 euros), se aposta em variedades de massa tradicionais, mas menos comuns. É o caso da Mafaldine, servida com molho de tomate caseiro e burrata ou al tartufo (12,9 euros), da Trecce All’ Amatriciana (com molho de tomate, guanciale, mozarela de búfala e pickles de malagueta, 12,9 euros) ou dos Gnoccheti Sardi al Pesto (10,9 euros), um tipo de massa típica da Sardenha que aqui é acompanhada por pesto, pepino, tomate e pimentos marinados e lascas de parmesão

Na secção pizzas, são 12 as sugestões, entre as quais as clássicas Margherita DOP (9,9 euros), Pepperoni (10,9 euros) ou Funghi (9,9 euros). Para os mais aventureiros também não faltam opções, como é o caso da Tartufo (mozarela fiordilatte, mascarpone, parmesão e salsa trufada, 12,9 euros), Pasta Non Basta (tomate, mozarela fiordilatte, cogumelos frescos, guanciale, cebola roxa, azeitonas e pimenta-preta, 11,9 euros), Carbonara (mozarela fiordilatte, mascarpone, parmesão, guanciale e pimenta-preta, 10,9 euros) ou Bolonhesa (mozarela fiordilatte, mascarpone, bolonhesa e cebola roxa, 10,9 euros).

Grupo Pasta Non Basta

A ementa do Margarida fica completa com a Burrata al pesto (11,9 euros), cinco tipos de focaccia, sempre com a mozarela fiordilatte como topping comum, e ainda três saladas – Caesar (8,9 euros), Caprese (7,9 euros) e Farro (11,9 euros). Para sobremesa, há Tiramisù (2,9 euros) e ainda gelados artesanais de nutella, fiordilatte ou morango e manjericão (dos 4,9 euros aos 11,9 euros, dependendo dos tamanhos).

Margarida Italian Rua Manuel António Rodrigues, nº 6, Carnaxide Contactos: tel. 212 446 811; e-mail geral@margaridaitalian.pt

Localizado em Carnaxide, o Margarida está aberto todos os dias para almoços e jantares (são 29 lugares sentados) e pronto para chegar a todas as casas num raio de entregas que, além de Carnaxide, abrange zonas como Linda-a-Velha, Algés, Restelo, Queijas, Alfragide, Ajuda ou Miraflores. Para encomendar, há que aceder ao site, ligar para o telefone 212 446 811 ou fazer o pedido via UberEats.

Este é o quinto restaurante do grupo Non Basta, juntando-se aos Pasta Non Basta Alvalade e Avenidas Novas, Memoria (Campo de Ourique) e Provincia (Avenidas Novas), todos localizados na cidade de Lisboa.