A rica mesa açoriana encontrou porto de abrigo no restaurante Magma

A cargo do chef João Alves, as novidades gastronómicas Magma e gastrobar Mirante Rooftop focam-se na sazonalidade e na sustentabilidade, com produtos da estação e numa ligação direta com os produtores locais. As cartas, que mudam de três em três meses de forma a acompanhar a produção regional, destacam o peixe e a carne açoriana, sendo que a pimenta da terra, típica e tradicional dos Açores, é o único ingrediente transversal à carta todo o ano.

Na ementa, destacam-se o ceviche de peixe dos Açores, feito diariamente com o peixe disponível na lota, o risoto de tinta de choco com polvo e lula frita, e a especial reinterpretação da queijada da Graciosa pela equipa, com base na receita tradicional.

Numa vertente mais arrojada, o Mirante Rooftop Bar, com uma deslumbrante vista para a ilha, segue um conceito de gastrobar, onde a inspiração é a cozinha do mundo. Este ano, numa vertente oriental, encontram-se opções como sushi e o caril vermelho de frango Tailandês, sendo que tudo é feito com produtos da ilha (excluindo os produtos de origem japonesa).

“Respeitamos o que a ilha e a natureza oferecem, também numa vertente ambiental e de sustentabilidade, e no trabalho criativo dos diferentes produtos que temos disponíveis diariamente.”, explica João Alves, chef executivo do projeto. “Dedicamo-nos à simbiose entre o regional e o contemporâneo, o tradicional e o moderno, apurando sabores e receitas clássicas, de forma a levar o melhor dos Açores ao mundo, incluindo aos próprios portugueses”, reforça o chef.

De formação maioritariamente clássica, o chef João Alves encontra inspirações sobretudo nas pessoas com quem trabalha e nos locais, que preservam no seu dia a dia a base tradicional herdada das mães e avós, e a herança açoriana. O projeto visa, também, apoiar produtores com pegada ambiental positiva e contribuir gastronómica e economicamente para o desenvolvimento da ilha de São Miguel, distinguindo-se enquanto projeto de referência em São Miguel.

Nascido em Lisboa, em 1978, João Alves cresceu com inspirações no talento de grandes chefs, como José Fornelos, considerado um dos mestres da gastronomia portuguesa, e Joachim Koerper, de origem alemã, mas apaixonado pela cozinha mediterrânica. Desde cedo que despertou para a criação de uma cozinha tendencialmente clássica, onde gosta de introduzir novas técnicas, brincar com ingredientes e suas texturas, resultando em combinações inéditas de sabores.

Senhora da Rosa, Tradition & Nature Hotel Rua Senhora da Rosa, n.º 3, Ponta Delgada Contactos: tel. 296 100 900; e-mail info@senhoradarosa.com

Com um percurso profissional marcado pela experiência em hotéis e restaurantes como o Ritz Four Seasons, o estrelado Eleven e o Penha Longa Resort, onde liderou uma equipa de chefs dos seis restaurantes, banquetes e catering externo enquanto chef executivo e, mais recentemente, no Pine Cliffs, no Algarve. João Alves foi, em 2015, reconhecido como Chef do Ano pela Marriott International (que engloba também as marcas de luxo The Ritz-Carlton e Bvlgari Hotels) e, em 2019, decidiu abraçar este novo desafio e mudar-se para os Açores.