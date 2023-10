Enrico Marmo, chef do restaurante italiano Balzi Rossi (1 estrela Michelin), em Ventimiglia, é o segundo chef convidado internacional da chef Marlene Vieira, que iniciou a segunda edição dos jantares de estação do Marlene (Av. Infante D. Henrique, Doca Jardim do Tabaco, Terminal de Cruzeiros de Lisboa), com chefs internacionais. Depois da chef eslovena, Ana Roš, do restaurante Hiša Franko (3 estrelas Michelin), é a vez do chef italiano Enrico Marmo visitar Portugal para descobrir a essência do país e da gastronomia, os produtos de época e as tradições de sabores. O jantar decorre no dia 25 de outubro, no restaurante Marlene e pretende fomentar a criatividade e partilha entre chefs.

Localizado em Ventimiglia, junto à fronteira francesa e literalmente em “cima” do mar, com uma vista deslumbrante da Côte d'Azur, o restaurante Balzi Rossi serve pratos históricos da cozinha italiana, reinterpretados com um toque de modernidade. O chef Enrico Marmo privilegia uma cozinha natural e de proximidade, adquirindo os ingredientes a produtores locais

Nesta visita a Portugal, o chef Enrico e a equipa do Balzi Rossi irá conhecer a diversidade, bem como sabores e texturas dos produtos que a estação oferece, através de visitas ao mercado e a restaurantes de cozinha típica portuguesa. A experiência culmina com este jantar especial onde os dois chefs partilharão o “palco” do Marlene. Os produtos da estação estarão, como sempre, em destaque, num menu que destacará ingredientes outonais como a romã, os cogumelos, a castanha, a par da enguia e do pato, bem como peixe e marisco desta época.

A Niepoort, produtor nacional é o parceiro vínico do evento. A harmonização e serviço de vinhos estará a cargo de Gabriela Marques, sommelier do Marlene e de Lorenzo Moraldo, sommelier do restaurante Balzi Rossi, tendo ambos definido o perfil da harmonização e escolhido referências Niepoort das várias regiões de Portugal para elevar esta experiência gastronómica: Espumante Água Viva 2017, ADN Anselmo & Niepoort Loureiro 2020, o recente lançamento Ururabo 2019, Coche 2021, Poeirinho Garrafeira 2012 em especial formato Jeroboam (4,5L) e, para terminar, um Porto Niepoort Colheita 1997, também em grande formato, desta vez em Magnum.

O jantar tem início às 19h00 com welcome drinks no Zunzum Gastrobar, estreando o evento com um cocktail de autor a cargo do Zunzum Gastrobar, e as kombuchas Kombu Viva Green, Rosé e Erva Príncipe que refletem a paixão pelo chá e qualidade que une os três projetos desta parceria: o produtor Homelab que utiliza os especiais chás biológicos da Chá Camélia, e a Niepoort com a sua linha dos vinhos naturais Nat’Cool. O menu tem um custo de 300 euros por pessoa, incluindo harmonização vínica, e as reservas podem ser feitas no site e-mail marlene@marlene.pt ou telefone 912 626 761.