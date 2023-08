A nova carta do Mesa de Lemos acolhe o verão e inspira-se na frescura da floresta

Localizado na Quinta de Lemos, o Mesa de Lemos tem novidades, graças à criatividade do chef Diogo Rocha. É em pleno coração do Dão, em Viseu, que se servem sabores portugueses naquele que é o único restaurante na zona Centro do país distinguido com uma estrela Michelin e, mais recentemente, uma estrela Verde.

Os novos pratos estão alinhados com a natureza envolvente e apresentados em jeito de viagem por Portugal, no seguimento do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido. Do centro do país vem a enguia, da costa o besugo, dos Açores o cherne, da Serra do Caramulo o cabrito, da Serra da Estrela o requeijão, das Beiras o pêssego e da própria Quinta de Lemos os morangos. De fora, vem apenas o bacalhau, com origem na Islândia, mas que já se transformou há muito num símbolo da nossa cozinha.

“Este menu é tão simples quanto complexo. Acima de tudo, quero que os nossos visitantes reconheçam o sabor e alta qualidade dos produtos em cada prato, que sintam o prazer de saborear o que é autêntico ao mesmo tempo que os desafio com novas texturas e combinações. É este misto de sensações que caracteriza o Mesa de Lemos, um refúgio perto da serra com sabores de mar e de outras regiões que não a nossa, mas que se enquadram perfeitamente nesta maravilhosa paisagem do Dão”, afirma o chef, em comunicado.

Chef Diogo Rocha créditos: Divulgação

Como inspiração, o chef apresenta a floresta e os seus segredos. “A floresta tem características diferentes consoante as estações do ano e não é apenas no inverno que é fascinante. Nos meses de calor, reconforta-nos sobretudo com a fresquidão da sombra e a paz, longe do rebuliço da cidade. Também este menu é fresco e transporta-nos para uma zona de conforto que a vida simples do campo nos pode proporcionar”, assume acrescentando que “estamos em Silgueiros, rodeados por vinhas, oliveiras, floresta e montanha, com uma riqueza imensa de património ambiental, que nos inspira todos os dias. E é justamente essa a experiência completa que queremos que os clientes levem daqui”.

A par da criação do menu, Diogo Rocha concebeu ainda a loiça, também ela dedicada à floresta, e concretizada por Geraldine de Lemos, filha do mentor da Quinta de Lemos e do restaurante, Celso de Lemos.

Mas a combinação das áreas da empresa não fica por aqui. Além da horta, do vinho e do azeite, de produção própria e sustentável, os tecidos das toalhas e dos guardanapos são Abyss & Habidecor, propriedade da família Lemos.

“A experiência do nosso menu de degustação começa com a loiça apresentada na mesa e termina com o nosso digestivo Quinta de Lemos produzido exclusivamente para o restaurante”, concluiu o chef.

Restaurante Mesa de Lemos

Quinta de Lemos

Passos de Silgueiros, Viseu Contactos: tel. 961 158 503; e-mail reservas@mesadelemos.com

Para esta época, o Chef Diogo Rocha vai manter o mesmo conceito da oferta de dois menus - Menu do Chef 8 momentos, 145€, com suplemento de vinhos Quinta de Lemos, 55€, e Menu de Lemos 6 momentos, 115€, com suplemento de vinhos Quinta de Lemos, 35€, - bem como o menu infantil (45€).