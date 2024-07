O Páteo Alfacinha é um espaço emblemático de Lisboa, aberto em 1981, (sob a égide da Casa do Marquês), que pretendia ser uma homenagem à Lisboa de outras Eras, e que junta numa mesma área espaços de comércio tradicional como uma taberna, uma padaria, uma cervejaria, uma mercearia, salões, um pátio com coreto, uma capela e um restaurante com vista para o rio, entre outras zonas.

Baptizado de Horta, o restaurante do Páteo fica instalado numa varanda com uma vista privilegiada para o rio e para a Ajuda, com um ambiente de inspiração tradicional e onde os grelhados são as estrelas da ementa a par de alguns sabores e petiscos típicos do verão. É uma boa sugestão para um almoço descontraído, a dois, em família ou com amigos.

Sardinhas Assadas, Chouriço Assado na Mesa, ou Espetadas de Vitela são alguns dos pratos principais da ementa deste verão, elaborada pelo Chefe Humberto Santos (Chefe Executivo da Casa do Marquês), e que o CH foi experimentar.

Seguindo as recomendações do Chefe de Sala, começámos a refeição com as entradas características do Horta, que incluíam desde Meia Desfeita, Salada de Polvo, Pimentos Padrón, azeitonas, uma tábua de presunto de porco preto, para além de um saboroso pão tradicional.

Continuámos a refeição com uns Ovos Rotos (à moda do Horta, muito saborosos e reinventados em relação à versão espanhola – 9 euros) e um apetitoso Chouriço de Porco Preto Assado na mesa (9,50 euros).

Para prato principal, escolhemos umas tenras Espetadas de Vitela Branca, acompanhadas de umas gulosas batatas fritas (20 euros); e uma dose do delicioso Camarão Tigre Grelhado, regado com molho de manteiga, e acompanhado de umas muito saborosas batatas com casca, grelhadas, que se desfaziam na boca (35 euros).

Para rematar a refeição, um leite creme (com canela, de comer e chorar por mais – 4 euros) e uma gulosa tábua de gelados artesanais (feitos na Casa do Marquês), de que se destacam alguns sabores tradicionais como chocolate, baunilha, e morango, mas também os originais ananás com manjericão e torta de azeitão (a 3 euros a bola).

Para acompanhar a refeição, optámos por uma fresca limonada e uns “muito especiais sumos naturais” de morango, feitos propositadamente com muito carinho, e água fresca, que assim o calor o pedia. Ainda assim, a garrafeira da horta (muito variada) e as coloridas sangrias das outras mesas foram-nos piscando o olho para regressarmos para outra visita, quem sabe ao jantar, para desfrutarmos da vista e do céu estrelado.

O Restaurante Horta fica no Páteo Alfacinha, na Rua Guarda-Jóias 44 (Ajuda), em Lisboa, e funciona de terça a quinta-feira, das 12h30 às 15h00 e das 19h30 às 22h00; sexta-feira e sábado, das 12h30 às 15h00 e das 19h30 às 22h30; e domingo, das 12h30 às 15h00.

As reservas podem ser feitas para o email: comercial@pateoalfacinha.com ou para o telefone: 213 642 171

*Artigo publicado originalmente no C&H