A 1 de maio o convite é para uma almoçarada ao ar livre no Alentejo

“De onde vem aquilo que comemos?" é uma das questões que o Projeto Matéria, encabeçado pelo chefe de cozinha João Rodrigues (restaurante Feitoria, com uma estrela Michelin) procura dar resposta. Desta forma, sábado, 1 de maio, o encontro vai fazer-se no Alentejo, em Montemor-o-Novo, na Herdade de S. Luís. Juntos, João Rodrigues, Antonio Galapito e Vasco Coelho Santos, todos eles chefes de cozinha, vão preparar uma almoçarada ao ar livre com os produtos Porcus Natura.

Este dia passado no montado, começa com uma visita ao produtor, para conhecer o seu trabalho com as quatro espécies autóctones e de que forma se pode desenvolver pecuária de uma maneira sustentável. Ao almoço, em mesas corridas, com todas as regras, junto ao lago da herdade, João Rodrigues junta-se a Vasco Coelho Santos, do Euskalduna, Porto e António Galapito, do Prado, Lisboa, para um almoço com estes produtos únicos.

Chefe de cozinha Vasco Coelho Santos. créditos: O Apartamento

Na ementa haverá leitão na brasa, borrego e cabrito assados, estufado de grão e porco entre outras iguarias, como os produtos do projeto de Torres Vedras, Talho das Manas. O almoço, visita e convívio custa 50,00 euros por pessoa. As crianças até aos 12 anos não pagam, porque mais do que gastronomia, este evento é sobre educação. As reservas fazem-se geral@projectomateria.pt

O projeto Porcus Natura, na Herdade S. Luis, pratica uma agricultura regenerativa, abordagem que colocou este produtor na listagem de produtores nacionais do Projeto Matéria.

A agricultura regenerativa recorre a todas as espécies que vivem na Herdade - Bovinos, Porco Alentejano, Cabra Serpentina e Ovelha Merina Preta - em prol da produtividade do solo, para que este não só tenha pasto de qualidade, mais fértil e com maior biodiversidade, como seja um ótimo sequestrador de carbono e equilibre as emissões provocadas pelos animais. Isto faz-se promovendo uma dinâmica de rotação dos espaços percorridos pelos animais diariamente e, simplesmente, “deixando-os trabalhar”.

"A pecuária tem um papel fundamental na regeneração e construção de solo, para que isso aconteça temos de aprender a conduzir os animais corretamente. Temos um sistema extensivo de maneio regenerativo.” Francisco Alves, Porcus Natura

Chefe de cozinha António Galapito. créditos: O Apartamento

O Matéria é um projeto sem fins lucrativos, desenvolvido pelo chefe João Rodrigues desde 2015, que pretende promover os produtores nacionais com boas práticas agrícolas e produção animal em respeito pela natureza e pelo meio ambiente, enquanto elementos fundamentais da cultura portuguesa. No site, é possível encontrar mais de 60 produtores alinhados com estes valores, todos visitados pelo chefe e equipa nos últimos anos.

Já em setembro do ano passado o Projeto Matéria testou um evento piloto destes almoços, com uma visita à Quinta do Arneiro, seguida de almoço no restaurante desta quinta biológica no Oeste. Este Dia no Produtor a 1 de maio esgotou em menos de 24 horas, mas já está previsto novo Dia no Produtor para o verão, novo local, novos ingredientes, novos chefes convidados.