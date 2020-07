O verão traz consigo dias quentes e para quem precisa de trabalhar de fato, estes devem ser mesmo os piores dias.

Para que consiga ter mais frescura ao usar fatos, vamos dar-lhe algumas dicas para que consiga transformar estes em peças mais frescas.

Saiba como!

Opte por tecidos frescos

Na altura de comprar fatos para os dias mais quentes, ter em conta o tecido é muito importante. Por isso, uma boa opção é escolher fatos 100% algodão ou compostos por linho, viscose ou lã fria.

Escolha um blazer meio estruturado

Quanto mais estruturado o blazer, mais quente acaba por ser e por isso, nesta altura em que as temperaturas não dão tréguas, o ideal é que aposte em blazers que sejam meio estruturados, ou seja, que tenham alguma estrutura para não ficarem com um aspeto caído. Uma boa opção são os blazers com meio forro, que acabam por ser mais frescos.

Aposte nos tons claros

Esta é altura certa para trocar os blazer mais escuros, como por exemplo os cinzas, os azuis e até mesmo os pretos, e optar por tons mais neutros para os dias quentes. O bege, o rosa e o azul claro são excelentes opções para dar mais vida aos seus fatos.