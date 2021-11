trend21 para ele: Invista nas malhas

Os dias mais frios pedem peças quentes e as malhas são boas opções para fazerem parte do armário masculino.

De tons mais sóbrios, cores mais intensas, lisos ou com padrão, estas peças vão dar um up nos seus looks, ao mesmo tempo que se adaptam a qualquer ocasião.

Se está a precisar de renovar as suas malhas, dê uma vista de olhos nas nossas opções e escolha já a sua favorita.