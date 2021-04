Tons pastel no masculino

Com o verão de 2021 a uma distância consideravelmente simpática, é altura de preparar o guarda-roupa para os dias mais aguardados do ano.

Neste ano, as cores pastel vão ser o deleite de todos os amantes de moda - os lilases, amarelos e azuis muted já têm sido vistos em tímidas aparências nas novas coleções ao longo desta primavera, mas estas cores que são “neutralmente arrojadas” vão, sem sombra de dúvida, fazer parte da lista de tendências obrigatórias no guarda-roupa masculino.

Prepare-se já para os dias quentes com as cores mais amigas do bom tempo e conheça as nossas sugestões de peças em tons pastel.