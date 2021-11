John Boyega é um ator e produtor britânico-nigeriano, conhecido pelo seu papel como Finn na trilogia da saga Star Wars, e mais recentemente, pela sua performance, premiada, na série de filmes Small Axe.

O vencedor do Globo de Ouro, é reconhecido não só pelos seus trabalhos como ator mas também como ativista, promovendo a mudança que quer ver no mundo. Para Boyega, expressar aquilo em que acredita é uma das ferramentas mais poderosas para fomentar a empatia e a mudança.

Agora une-se à H&M para lançar Edition by John Boyega, uma coleção de roupa masculina que faz brilhar a sustentabilidade e apoia os impulsionadores da mudança para o bem do planeta.

“Estou emocionado por colaborar com a H&M numa coleção que alinha as minhas paixões com um propósito. Para mim, a sustentabilidade significa pensar na longevidade em prol dos que virão depois de nós. Esta colaboração já gerou novas dinâmicas criativas” afirma John Boyega.

“John Boyega é um líder corajoso de uma geração que se posiciona a favor da mudança, que acredita que há uma maneira melhor de nos tratarmos uns aos outros e de tratar o planeta. A H&M está feliz em unir-se ao Jonh em Edition By John Boyega, uma coleção contemporânea e mais sustentável”, afirma Ross Lydon, Head of Menswear Design na H&M.

Edition by John Boyega junta peças funcionais com estampado floral e padrões tie-dye. A coleção é feita com materiais mais sustentáveis, em linha com o compromisso da H&M de continuar a mover a moda para um futuro mais sustentável.

Nesta nova coleção masculina, o algodão é orgânico ou reciclado a partir de restos de produção; o nylon e o poliéster são reciclados, enquanto as fibras de viscose advém de fontes sustentáveis.

Cada peça Edition by John Boyega prova que um look chave da estação pode ser sustentável. Um casaco de ganga feito com restos de denim ganha um look mais contemporâneo.

Um sobretudo de xadrez, feito na sua maioria com lã reciclada italiana de alta qualidade, marca uma posição de estilo e sustentabilidade.

Uma camisa de riscas feita com algodão orgânico é intemporal. E um casaco puffer, feito com Vegea™, que se transforma rapidamente num colete, mostrando a versatilidade das peças.