L’Oréal Men Expert apresenta a nova coloração One-Twist, sem amoníaco, que promete transformar a coloração do cabelo dos homens numa experiência rápida, simples e natural.

"Pintar o cabelo parece ser uma missão impossível e tradicionalmente vista como um processo complicado e desconhecido para os homens. Muitos entendem ser um processo demorado, complexo e pouco natural no que toca ao resultado final", admite a marca em comunicado.

"One -Twist de L’Oréal Men Expert vem ajudar na missão de cobrir naturalmente os cabelos brancos. Com uma aplicação à prova de erro e com uma tecnologia em gel sem amoníaco, a nova coloração promete resultados rápidos e naturais. Basta girar, agitar e aplicar. O resultado é uma cobertura natural e impercetível do cabelo branco, através de um processo tão rápido como o da barba, durando até 6 semanas", lê-se na nota com base num teste de utilização feito com 399 homens realizado por um instituto independente.

Para mostrar como é fácil aplicar One-Twist, L’Oréal Men Expert lançou também uma campanha inspirada num thriller de espionagem, onde, com um toque de humor, Nikolaj Coster-Waldau, embaixador global de L’Oréal Men Expert, dá vida a um agente especial que, entre a sua missão secreta, aplica a nova fórmula em apenas cinco minutos.

A campanha pretende desmistificar os tabus associados coloração do cabelo nos homens e provar como é rápido cobrir os brancos e cabelos grisalhos.

Os consumidores podem encontrar o tom perfeito para o seu cabelo através da leitura, via smartphone, do QR Code que se encontra na embalagem do produto e que os remete para um simulador virtual de realidade aumentada. Aqui também vão poder descobrir outras dicas de como aplicar a novidade de L’Oréal Men Expert. Para ajudar a encontrar a tonalidade que melhor se aplica a cada cabelo, a partir de uma variedade de 5 tons disponíveis na gama One-Twist, basta responder a três questões simples.