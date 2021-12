Este outono-inverno as botas da Gant Footwear estão na wishlist de qualquer homem que queira elevar o seu estilo com calçado de qualidade, intemporal e duradouro.

Com a nova coleção, os dias mais frios ficam com uma proteção única, garantida por uma marca que representa o futuro do sportswear americano.

Umas botas nunca são de mais e na hora de as usar, nada mais fácil do que aproveitar da melhor forma a sua versatilidade, conjugando com a maior variedade de coordenados, texturas e estilos, desde o clássico preppy até ao rocker, passando pelo militar.

Os botins em pele genuína ou nobuck, sempre foram um clássico da Gant, agora tão em voga, e com um look mais robusto, preparados para todo o tipo de situações e ambientes.

Com uma grande atitude, um dos modelos mais icónicos da marca, as botas Chelsea, deram um passo em frente nesta coleção com as suas solas impactantes e a impermeabilização perfeita para os dias de chuva.

Com um estilo diferenciador e marcadamente outdoor, a nova coleção integra botas construídas com materiais mais leves, que permitem uma grande mobilidade e igualmente robustas, criadas para se enquadrarem quer em cenários citadinos como campestres, com um look mais descontraído.

As cores outonais compõem uma paleta de cores sóbrias - do preto ao camel, passando por uma panóplia de castanhos e verdes – cores estas que combinam na perfeição com todo o guarda-roupa de inverno.