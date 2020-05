Para um evento mais formal ou não, é necessário conjugar um look com atenção a todos os detalhes e por isso, se escolhe a camisa certa para cada fato deve também ter em consideração a gravata certa para cada tipo de colarinho. Posto isto, dê uma vista de olhos nestas dicas e saiba qual a gravata e nó perfeito, para conjugar com cada tipo de colarinho da sua camisa.

Colarinho Italiano

Este colarinho é conhecido por ter as pontas mais curtas e abertas com mais espaço para o nó da gravata. O nó ideal para conjugar com este é o elegante nó de Windsor.

Colarinho Curto

É um dos modelos mais atuais de colarinhos e é ótimo para usar com um fato mais justo, como é o caso do modelo slim. Para este deve apostar numa gravata mais fina, que vai combinar na perfeição.