Bárbara Atanásio, de 26 anos, ficou em segundo lugar no concurso Sangue Novo, que decorreu esta sexta-feira, dia 8 de março, durante a 62ª Edição da ModaLisboa. A jovem estilista recebeu uma bolsa de 1750€ e um estágio de três meses na RDD Textiles, um gigante têxtil com sede em Barcelos. A ModaLisboa decorre até ao próximo domingo, dia 10, no Pátio da Galé.

