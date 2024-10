O Cour Carrée do Museu do Louvre foi o local escolhido para o desfile primavera-verão 2025 da Louis Vuitton. "Imaginando um guarda-roupa cheio de contrastes pulsantes, Nicolas Ghesquière revela uma sensibilidade paradoxal, misturando peças de alfaiataria com uma fluidez feminina e uma fusão de nuances retro-futuristas", pode ler-se no Instagram oficial da marca. Um dos destaques desta apresesentação foi a passerelle feita a partir de centenas de versões dos icónicos baús, que surgem empilhados e encaixados uns nos outros, e que nos remetem para as origens da maison francesa. Clique na galeria e veja o desfile da Louis Vuitton.