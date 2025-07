O estilista Estelita Mendonça abriu o último dia de desfiles da 54.ª edição do Portugal Fashion com uma apresentação off location. A Rua do Ouro, com vista para Vila Nova de Gaia, foi o cenário escolhido para a sua coleção masculina primavera/verão 2026 onde se destacaram silhuetas com inspiração oriental com destaque para os quimonos. Os padrão axadrezado keffiyeh tradicional do Médio Oriente juntou-se a tons como o azul, laranja e amarelo. Clique na galeria e veja o desfile.