Já passaram mais de 20 anos desde a sua trágica morte, ainda assim, a princesa Diana continua a ser um dos maiores ícones de estilo de sempre, sendo que continua a inspirar amantes da moda.

Neste sentido, a revista Hola evidencia um dos mais recentes lançamentos da marca de fast fashion Zara, inspirado numa das peças mais populares usadas por Lady Di.

Trata-se de uma camisola com padrão de ovelhas, semelhante à usada pela mãe de William e Harry na década de 1980.

A Zara ter-se-á inspirado nesta criação da marca Warm & Wonderful. A título de curiosidade, a camisola que pertencia à 'princesa do povo' está agora em exposição no museu Victoria and Albert.

A peça de inspiração é acessível, uma vez que custa 25,95 euros.

