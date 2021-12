A coleção, está disponível em 10 mercados e resultou da colaboração entre a marca de moda Sul Coreana e a Zara.

A Zara aliou-se à marca de moda Sul Coreana Ader Error para lançar a coleção AZ, um projeto que reflete a capacidade da língua para expressar ideias, dar lugar a outras formas de pensar e criar novas culturas.

Nesta colaboração, Ader Error pretende definir uma nova geração com base na identidade e singularidade de cada indivíduo. Os designs refletem o estilo de vida de pessoas cujas personalidades são moldadas pelas suas experiências simultâneas no mundo real e no mundo virtual, pondo em evidencia uma nova “pessoa” idealizada por ambas as marcas.

Através da geração AZ, Ader Error x Zara oferece ao mundo uma nova filosofia e uma nova cultura.

De A a Z

Todas as letras do alfabeto, de A para Ader a Z para Zara, são uma fonte infinita de criação, e tal como elas, Ader e Zara estão ligadas de forma orgânica para dar vida a novas ideias, filosofias e culturas.

Para Ader Error, “Acreditamos que o tempo é eterno, atravessando o passado, o presente e o futuro marcado pela ausência dos conceitos de princípio e fim.

Afinal, o princípio e o fim são eternos, repetitivos e fenómenos orgânicos. O que está sempre connosco é a nossa vida. Isto é expresso com #InfiniteZigzag”.

Ader Error X Zara oferece o artwork principal representando “Be Generation AZ”, desde a imagem do motivo do alfabeto composto por palavras e voltado para a nova geração, até ao logotipo principal da colaboração, onde os alfabetos das duas marcas, A e Z, estão ligados organicamente e se fundem num só.

A coleção

Casacos puffy oversize acompanhados por cachecóis compridos e chapéus de lã são o foco de uma coleção mais ampla que inclui camisolas e T-shirts de algodão com logos e outros símbolos, como o alfabeto AZ referido atrás, dois pares de jeans e três modelos de ténis.

Também inclui várias camisas, fatos e casacos de estilo tailored com detalhes contrastantes, como os traços que definem as silhuetas e simulam rabiscos animados.

O azul intenso do logotipo aparece em muitas peças na forma de pequenos motivos ou grandes manchas de cor e divide o protagonismo com tons neutros, tais como o azul-marinho, o cinza e o preto e outras tonalidades mais quentes como o caramelo, o laranja e o amarelo vibrante.

A coleção, que combina pormenores técnicos e detalhes rigorosamente projetados com uma natureza brincalhona e divertida, fica completa com malhas confecionadas com técnicas de patchwork, um casaco varsity renovado e muitos acessórios, como as malas à tiracolo, mochilas, óculos e chapéus.

A coleção AZ está disponível online e em lojas selecionadas na Coreia do Sul, Espanha, Alemanha, Dinamarca, Países Baixos, França, Itália, Estados Unidos da América, China e Japão.

Esta colaboração também será propagada ao mundo virtual graças à sua presença no Zepeto. Através de um pequeno metaverso do qual a Zara faz parte pela primeira vez, os utilizadores da aplicação poderão comprar roupas e maquilhagem virtual para o seu avatar na loja Ader Error X Zara.