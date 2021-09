Os bons tempos do Out of Office chegaram ao fim. A maioria das pessoas já terminou as férias e voltou à rotina.

Para muitos, este mês representa também o regresso ao escritório, depois de mais de um ano a trabalhar remotamente a partir de casa. Ou seja… significa também voltar a abrir o armário todas as manhãs para pensar nos looks para levar para o trabalho.

Porque as segundas-feiras nem sempre são “fáceis”, a La Redoute dá uma ajuda e apresenta-lhe várias sugestões para organizar o guarda-roupa de regresso ao escritório. Há melhor forma de começar a semana do que com uma dose extra de inspiração?

Na La Redoute Collections encontram-se opções para todos os estilos e para os vários dress codes das empresas: do clássico ao descontraído, da saia mais formal aos jeans, da camisa à camisola de algodão, do sapato de salto alto aos ténis.