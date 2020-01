O hiperativo diretor artístico, referência de estilo dos millennials e rei no Instagram, voltou a Paris após ter-se ausentado durante a última Semana da Moda por recomendação médica. E se em dezembro profetizou o fim do streetwear - que exaltou com a sua marca Off White - esta quinta-feira deixou claro que a sua nova obsessão são os fatos.

"A ideia popular do 'streetwear' precisa de se redefinir", afirma Abloh no comunicado sobre a nova coleção outono-inverno da marca de luxo Louis Vuitton. Isso passa por "uma evolução antropológica do fato e por reprogramar os códigos de vestir tradicionais", diz.

Assim, os jovens que desfilaram por um cenário azul-cerúleo com nuvens de algodão usavam camisas com gravatas finas, com um broche e cintos ao lado do corpo.

As malas acompanham praticamente cada look masculino, até mesmo nos fatos que parecem rasgados, ou nos conjuntos com estampado de céu que evocam as obras do surrealista René Magritte.

Couro, peles e folhos: Abloh afasta-se dos códigos do streetwear e abraça o trabalho artesanal ao espalhar pelo cenário utensílios gigantes como uma bobina de fio, tesoura e pincel.

No final do desfile, assistido pela modelo sensação Bella Hadid, o estilista afro-americano apareceu brevemente para cumprimentar a plateia usando óculos escuros.

O espetáculo musical de Miyake

O japonês Issey Miyake uniu-se à tendência de transformar o tradicional desfile num espectáculo. Não foram modelos profissionais de expressão neutra, mas sim músicos e acrobatas, que invadiram a passerelle e fizeram a apresentação por mais de 20 minutos com looks da marca.