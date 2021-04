Além destes dois produtos inovadores, a Depuralina apresenta soluções para os mais diversos objetivos, que devem ser aliadas a uma boa alimentação e a um estilo de vida saudável e ativo.

O Depuralina Detox ajuda no processo de destoxificação do organismo (graças à presença da Alcachofra e da Bétula) e a controlar o metabolismo das gorduras (efeito do Chá Verde). Além disso, contribui para o conforto digestivo (por ação do Boldo), contribui para a eliminação de água através dos rins e do trato urinário (efeito da Cavalinha), e favorece a eliminação das toxinas da pele (com o auxílio do Amor-perfeito). Este deve ser o primeiro produto usado antes de se iniciar uma dieta saudável.