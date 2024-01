Foi devido à procura e à vontade de empoderar mulheres de pele negra que Patty Lemos, maquilhadora profissional, decidiu preparar este workshop.

Selecionar a base e o tom perfeito continua a ser um grande desafio para quem tem pele negra. Ainda que a oferta seja cada vez maior e diversificada, é importante seguir certos critérios para acertar no tom e e evitar ficar com um acabamento acinzentado ou com um ar mais pesado.

Ao longo do seu percurso como maquilhadora profissional, Patty tem ensinado técnicas de maquilhagem a portuguesas e estrangeiras para que depois possam fazer a sua maquilhagem em casa.

Para Patty Lemos, com espaços em Portugal e em Angola, de onde é natural, a maquilhagem é "uma forma de despertar o autocuidado, o amor próprio e a confiança que existe em cada mulher."

Durante o workshop, as participantes deverão aprender a desenhar a sobrancelha, a aplicar base e pestanas, entre outras técnicas que visam enaltecer a beleza de cada uma.