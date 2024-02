O Pátio da Galé, em Lisboa, vai concentrar todos os olhares entre 8 e 10 de março com uma progamação diversificada que junta o melhor da moda, cultura e capital portuguesa.

Como já é habitual, o dia de arranque vai ficar marcado pelas fast talks, descritas pela organizaçaõ como o "palco do pensamento e do diálogo entre oradores nacionais e internacionais, que se debruçam sobre oportunidades de crescimento ético e concertado para a Moda".

No dia 8 de março, seis designers portugueses vão regressar ao Pátio da Galé onde vão apresentar as suas coleções finais naquela que é a fase final do concurso Sangue Novo. Bárbara Atanásio, Çal Pfungst, Isza, Maria do Carmo Studio, Mestre Studio e M. Plateau vão disputar os prémios ModaLisboa x IED - Istituto Europeo di Design, ModaLisboa x RDD Textiles e ModaLisboa x Showpress.

Luís Carvalho, Luís Buchinho, Gonçalo Peixoto e Valentim Quaresma são alguns dos estilistas que vão apresentar as suas propostas outono/inverno 2024/24 na 62ª edição da ModaLisboa. A Praça do Comércio vai receber, em duas ocasiões distintas os desfiles dos designers Dino Alves, marcado para dia 8 de março pelas 21h30, e Carlos Gil, que se realizará no dia 9 de março.

"Em ações mais exclusivas e privadas, Ivan Hunga Garcia leva a sua Alta-Jardinagem à Pensão Amor, na noite de sexta feira, e João Magalhães revela o seu novo estúdio na Graça (sábado, às 12H)", refere a ModaLisboa sobre a agenda para os três dias.

Para além das coleções dos designers nacionais, o evento de moda nacional vai contar com diferentes ações paralelas, como é o caso da apresentação Portuguese Soul (APICCAPS), a apresentação das coleções-cápsula colaborativas Lion of Porches x paatiff e DECENIO x MOLNM, de Matilde Mariano ou a ação It’s the Fit, not the Brand, que será mantida em segredo até ao ultimo dia do certame.

É ainda de destacar a Support Ukrainian Designers Initiative, uma iniciativa onde Portugal e a Ucrânia se juntam de forma a dar visibilidade ao trabalho de "criativos ucranianos que continuam a trabalhar, mesmo debaixo de ameaça constante. Desde 2022, a UFW [Ukranian Fashion Week] tem apoiado os seus Designers estabelecendo parcerias com Semanas de Moda internacionais como Londres ou Copenhaga. Agora, chega a Lisboa com as coleções de Darja Donezz, Omelia e Nadya Dzyak.", adianta.

Veja, de seguida, toda a programação.

Dia 8

17:30 - Sangue Novo supported by SEASIDE

19:00 - Decenio X Molnm

20:00 - Luís Carvalho

21:30 - Dino Alves [Praça do Comércio]

23:00 - Ivan Hunga Garcia | Workstation [Pensão do Amor]

Dia 9

12:00 - João Magalhães | Lab [João Magalhães Studio]

15:00 - Carlos Gil [Praça do Comércio]

16:00 - IED Graduates Fashion Show

17:00 - Buzina

18:00 - Lion of Porches X Paatiff | Presentation

19:00 - Luís Buchinho

20:30 - Portuguese Soul

21:30 - Ricardo Andrez

22:30 - Gonçalo Peixoto

Dia 10

15:00 - Ukrainian Fashion Week presents: Darja Donezz, Omelia, Nadya Dzyak

16:00 - Filipe Cerejo | Workstation

16:05 - ARNDES | Workstation

18:00 - Béhen | Lab

19:00 - It’s the Fit, not the Brand

20:00 - Valentim Quaresma

21:00 - Kolovrat