Agora que o calor e o sol vieram para ficar, e que pouco a pouco regressamos à normalidade, está na altura de calçar os chinelos, vestir o fato de banho, espalhar protetor solar e estender a toalha junto à piscina, na praia ou no rio.

É por isso que a FILA apresenta a nova coleção Aquatime, com fatos de banho para eles e para elas inspirados no estilo desportivo que caracteriza a marca e nos tons coloridos da estação.

Para além dos fatos de banho coloridos, a coleção Aquatime apresenta ainda acessórios e tops para se proteger do sol sem esquecer as últimas tendências.

E com as sandálias e chinelos da coleção de calçado pode complementar os seus looks com todo o conforto.

"Mergulhe" na galeria e conheça as propostas para este verão de uma das marcas mais antigas de desporto:

