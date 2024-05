De forma a que todos os amantes de beleza possam dar asas à sua imaginação e celebrar ainda mais a sua individualidade através dos seus looks, a Valentino acabar de surpreender com o lançamento da sua primeira linha de maquilhagem.

Valentino Beauty foi o nome escolhido pela maison de luxo italiana para esta novidade que é um exclusivo das lojas Sephora e promete surpreender pelas suas tonalidades, texturas e fórmulas enriquecidas com a tecnologia Light-Lasting.

"A beleza está (...) diretamente ligada à intensidade dos nossos sentimentos: quanto mais

somos capazes de amar, mais estamos ligados ao nosso eu interior e mais este sentimento

pode irradiar para o exterior como uma aura. A Valentino beauty existe para todos aqueles

que sonham," disse Pierpaolo Piccioli, antigo diretor criativo da marca italiana, em comunicado.

Para o packaging deste lançamento, a maison de luxo escolheu o vermelho - considerada a cor de eleição do estilista Valentino Garavani - que ganha um toque extra de sofisticação ao surgir combinada com diferentes detalhes em dourado, como é o caso do icónico V.

Com preços entre os 32 e os 89 euros, esta coleção é composta por diferentes itens para o rosto onde poderá encontrar bases, batons, corretores, sombras para olhos, máscara de pestanas e não só.

Dos nove produtos há dois que se destacam pela sua função multiusos: o Eye2Cheek, que tanto pode funcionar como sombra de olhos ou blush, e o Liquirosso, que para além de batom líquido mate também pode ser aplicado nos lábios ou maçãs do rosto.

Os novos produtos Valentino Beauty já estão à venda na loja online da Sephora.