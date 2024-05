Depois de meses de espera, a contagem decrescente já começou e milhares de fãs estão concentrados nos últimos preparativos para aquele que esperam ser um concerto memorável. As pulseiras da amizade estão a ser feitas e o alinhamento do concerto, constituído por mais de 40 músicas, não sai da reprodução automática. Mas e os looks?

Para os indecisos e para os que gostam de deixar tudo para a última de hora, o SAPO Lifestyle reuniu uma série de sugestões para se inspirar e ir vestido a rigor para o concerto da loirinha.

Debut (Taylor Swift)

Se há um hino para esta era, ele começa com vestidos rústicos e acaba com botas estilo cowboy.

Os fãs “old school” da artista não esquecem este período, em 2006, em que a cantora usava e abusava do estilo “country-girl” e esvoaçava o seu cabelo encaracolado.

Fearless

A era em que músicas como “Love Story” e “You Belong With Me” conquistaram milhares de fãs, foi também o período em que as botas cowboy passaram a ser combinadas com vestidos de lantejoulas douradas ou prateadas.

Speak Now

Estamos em 2010 e o roxo passou a ser a cor dominante da digressão. Os fãs desenham o “13” na mão e hits como “Long Live”, “Enchanted” e “Sparks Fly” são cantados em plenos pulmões.

Red

A era em que a artista se rendeu à franja e nunca mais a deixou. Neste período reinam os looks com vermelho, preto e branco e uma pitada de padrão listrado. Em 2012, um cachecol vermelho deixou de ser apenas um cachecol vermelho e músicas como “I Knew You Were Trouble” e “We Are Never Ever Getting Back Together” inundaram as rádios por todo o mundo.

1989

Se 1989 é a sua era preferida da artista estes são os elementos para conseguires o look perfeito: mini saia, crop top, bomber jacket e muita cor e lantejoulas à mistura. Este foi o período em que Taylor Swift disse adeus ao seu cabelo longo encaracolado e surpreendeu os fãs com um french bob.

Reputation

Reputation é capaz de ser a era mais dark da cantora onde o preto, quase sempre combinado com vermelho, foi a cor dominante do seu guarda-roupa onde não faltam opções com lantejoulas. Em termos de adereços, as cobras e as serpentes são um dos símbolos recorrentes.

Lover

Os tons pastel e suaves são um bom ponto de partida para quem quer construir um outfit para aquele que é capaz de ser o álbum mais romântico de Taylor Swift. As peças ou acessórios com corações ou efeito tie-dye também são uma aposta ganha para dar um toque divertido ao seu look.

Folklore

Em 2020, a cantora surpreende os fãs ao apostar num novo género musical – indie folk – com letras inspiradas em personagens fictícias. A paleta de cores é neutra e a estética é rural. Reinam o branco, cinzento, bege, verde e os tons castanhos. É a era do oversized e dos vestidos e saias esvoaçantes combinados com blusas vintage com gola Peter Pan e cardigans de malha aconchegantes.

Evermore

Para surpresa de todos os fãs, o álbum irmão de Folklore é lançado ainda no mesmo ano. Sinónimo de outono, a estética de Evermore é para quem gosta de golas altas, coletes, padrão xadrez, saias plissadas, e cores quentes e neutras.

Midnights

Dê asas ao seu lado criativo e incorpore referências como “Best believe I'm still bejeweled” e “I can still make the whole place shimmer” nos seus looks. As palavras de ordem são cristais, estrelas, franjas e pelo, sendo que o azul meia-noite, o lavanda e o prateado são cores que não o vão deixar ficar mal.

The Tortured Poets Department

Este pode muito bem ser o filho de Reputation e Folklore. Em termos de estética ainda há muito para explorar, mas do que já foi revelado pelo artwork do álbum, merchandasing e videoclipe "Fortnight", não nos admiramos se as swifties inundarem os próximos concertos com vestidos de estilo vitoriano, corpetes, camisas vintage e muito preto e branco.

"Matchy-matchy"

Sabemos que não é uma era, mas muitos fãs têm apostado nesta tendência para a tour da cantora. Seja com amigos, familiares ou cara metade, os looks a combinar podem ser uma opção divertida e tornar a experiência mais inesquecível.

Fora da caixa

Esta secção é dedicada aos que gostam de arriscar e preferem optar por um look mais conceptual. Aqui as opções são ilimitadas e a originalidade é a melhor amiga. Da garrafa de champanhe do hit “Champagne Problems” ao fantasma de “Anti-Hero”, a verdade é que os fãs da cantora não têm medo de arriscar e de dar asas à imaginação.