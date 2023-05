Partindo da noção de que todas as mulheres são rainhas e merecem usar uma coroa à sua altura em qualquer altura do dia, Catarina Vassalo criou a Utopia. Esta é uma coleção repleta de peças de vestuário e joalharia statement e onde não faltam aquelas que são algumas das paixões da designer: joias, brilhos e transparências.

“A Utopia é o que nós quisermos e esta coleção reflete isso: temos um estilo princesa mais tradicional, mas também temos as princesas guerreiras, muitas capas e muita diversão e acho que era um bocadinho isso, porque acho que em Portugal precisamos de ser mais divertidos”, disse ao SAPO Lifestyle momentos antes do desfile de apresentação que decorreu no Palácio de Xabregas em Lisboa.

Para a designer de joalharia esta é uma coroa que pode adquirir vários feitios e aparências que não a tradicional e pode ser usada sempre que quisermos. “A nossa ideia com esta coleção é todas as rainhas usarem uma coroa, seja um top a fazer de coroa, uns sapatos a fazerem de coroa, uma saia a fazer de coroa”, refere.

“Para mim é tudo uma diversão”, explica sobre o processo de desenvolvimento desta coleção composta por joias em tons de dourado e com foco nos elementos florais. Questionada sobre os maiores desafios que sente enquanto empreendedora e fundadora de uma 100% marca portuguesa de slow fashion, Catarina Vassalo refere que a falta de mão de obra qualificada é, talvez, o único que tem enfrentado nos últimos anos. “Queremos costureiras e é muito difícil arranjar. Eu não tenho know-how para formar então é muito difícil”.

Já a criatividade não é um deles. Aliás, tem para dar e para vender. Prova disso foi o desfile surpresa onde foram apresentados 35 looks integralmente desenhados e criados pelo seu atelier. Roupa com joias incrustadas, headpieces, pulseiras, anéis, gargantilhas, brincos e óculos de sol foram algumas das peças que desfilaram pelo Palácio de Xabregas e onde não faltaram participações de peso do mundo digital e da televisão. Para além dos 24 modelos masculinos e femininos, a modelo Luísa Beirão, as atrizes Núria Madruga e Mikaela Lupu, a apresentadora Catarina Maia e as influencers Alice Trewinnard, Bárbara Corby, Mafalda Sampaio, Carlota Sardinha, Yolanda Tati e Núria Serrote também se juntaram em cima da passerelle, onde se destacaram as crinolinas, luvas em renda, capas feitas de pérolas, bodys em cetim e muito tule.

Para além do desfile e da festa, esta apresentação contou ainda com uma exposição imersiva, onde os convidados – vestidos de acordo com o dress code “Embrace The Queen inside you” - tiveram a oportunidade de descobrir a história e percurso da marca de joalharia e algumas das suas peças mais icónicas, e a sala de experimentação, onde literalmente era possível ser princesa por uma noite ao experimentar alguns dos seus toucados em exposição.

Mas quais são as suas principais inspirações? Apesar de a criatividade poder surgir em qualquer lado, a fundadora da Cata Vassalo explica que as viagens são um momento importante para conceber as suas coleções integralmente feitas à mão. “Gosto muito de viajar e é quando o meu cérebro no fundo para e eu consigo me inspirar. Desenho imenso quando paro.”

“Acabei o meu top ontem e hoje já estava a pensar no que vou fazer para a próxima [coleção]”, conta, entre risos, referindo que já tem, na sua cabeça, uma visão muito concreta daquilo que pretende lançar no futuro e que, à semelhança de todas as suas outras coleções o objetivo é sempre o mesmo: fazer com que as suas clientes se sintam bonitas, confiantes e prontas para enfrentar o mundo no seu melhor. “Um acessório é tudo”, conclui.

Clique na galeria e veja o desfile supresa da marca Cata Vassalo.