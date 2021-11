Mesmo a tempo da época natalícia a (think) out lança uma coleção inusitada, inspirada na cultura popular e sob o mote: "Uma interjeição por dia não sabe o bem que lhe fazia".

A coleção conta com 7 t-shirts, em modo dicionário, das interjeições tipicamente utilizadas pelos portugueses, entre elas: Carago!, Porra!, Fónix, Caraças!, Chiça!, Merd*, e F***-se.

Disponível em modelo unisexo e modelo de senhora, dos tamanhos S ao XXL, o PVP é de 19.50€. Durante a pré-venda (até 22 de novembro), a marca oferece o envio para Portugal e Ilhas com o cupão “prevenda” podendo desde já garantir a sua t-shirt com este desconto, através do site da marca.

Depois do sucesso da coleção das “Expressões Portuguesas” que continua a crescer, esta nova coleção promete fazer furor nas prendas de Natal.

E as novidades não ficam por aqui. Dê uma vista de olhos na coleção “Expressões de Palmo e meio!” que faz as delícias de miúdos e graúdos.