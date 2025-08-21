Setembro anuncia o início de um novo ciclo, renovado a cada ano. Sintetizamos-lhe todos os rituais que o envolvem numa frase que nos é familiar. Chamamos-lhe o “regresso às aulas”. É um momento que mistura entusiasmo e renovação com memórias que nos acompanham desde a infância — e que agora revemos através dos olhos dos nossos filhos.

Para as famílias, esta fase é mais do que uma lista de compras: é o ponto de partida para um novo capítulo, pleno de objetivos, desafios e conquistas que queremos ver concretizados. É também um período que exige organização, atenção e tempo. Materiais para estudar, equipamentos para explorar, roupa para vestir — cada detalhe conta para que os mais novos iniciem o ano letivo com confiança e motivação.

Preparar tudo com antecedência é investir em tranquilidade, ganhando tempo para se concentrar no que realmente importa: o sucesso e o bem-estar dos mais novos.

Um regresso às aulas com tudo no mesmo lugar: prático, completo e com benefícios El Corte Inglés

Tudo no mesmo lugar com as melhores marcas

No El Corte Inglés encontramos tudo o que o regresso às aulas reclama. Dos cadernos e canetas que vão registar novas histórias e fixar novas aprendizagens, às mochilas resistentes que vão carregar sonhos e projetos, passando pela tecnologia que abre portas ao conhecimento. Não falta o têxtil e calçado para a prática de desporto, assim como os imprescindíveis da moda juvenil com grande estilo.

Em comum a toda esta oferta do El Corte Inglés, o facto de se centrar em produtos duráveis, funcionais e de elevado design.

Material escolar



A base de um ano letivo organizado começa com uma boa seleção de material escolar. Cadernos em vários formatos, agendas escolares, blocos de notas, estojos funcionais, canetas de qualidade, marcadores, lápis e material de desenho formam um conjunto pensado para responder às necessidades de cada idade e disciplina. A oferta estende-se à papelaria criativa e soluções de organização que tornam o estudo mais produtivo.

Mochilas e acessórios



Elemento indispensável no quotidiano escolar dos nossos filhos, as mochilas acarretam o compromisso de se apresentarem ergonómicas e resistentes, preparadas para o uso diário. No El Corte Inglés, as mochilas de diferentes marcas estão disponíveis em tamanhos e estilos diversos. Muitas incluem compartimentos específicos para tecnologia ou adaptadores para trolley, combinando praticidade e conforto. A linha de acessórios complementa esta área, com lancheiras térmicas, garrafas reutilizáveis, capas de chuva e outros artigos que facilitam a rotina escolar.

Tecnologia



Hoje, a tecnologia é elemento indispensável a acompanhar o ritmo de estudo e as atividades extracurriculares. Portáteis, tablets, impressoras e calculadoras científicas compõem uma seleção que alia desempenho e durabilidade. A oferta inclui ainda, entre outros elementos, acessórios como mochilas com compartimentos acolchoados, capas protetoras, auscultadores e dispositivos de armazenamento.

Moda infantil e juvenil

Vestir os mais novos implica encontrar coleções que combinam conforto, qualidade e tendências atuais. No El Corte Inglés peças versáteis para o dia a dia, como calças, t-shirts e sweatshirts, juntam-se a opções mais formais para ocasiões especiais. O vestuário inclui também casacos e calçado adaptados a diferentes estados do tempo e rotinas, sempre com atenção à durabilidade e ao design.

Desporto



No El Corte Inglés encontramos uma área dedicada à prática física, com calçado e vestuário de marcas reconhecidas, equipamentos específicos para modalidades escolares e acessórios que incentivam um estilo de vida ativo. As opções contemplam desde o treino regular às aulas de educação física, com peças funcionais e resistentes.

Acessórios complementares

Eis-nos perante artigos que completam a preparação para o novo ano, como lancheiras, garrafas, chapéus, relógios e pequenos gadgets que facilitam a organização e o dia a dia escolar.

Tudo ao alcance de um clique... e com facilidade de entrega O serviço gratuito Click&Collect oferece a oportunidade de recolher em loja os pedidos online do El Corte Inglés, com a conveniência de recebermos informação detalhada por e-mail ou SMS sobre o estado do nosso pedido e sobre quando o poderemos recolhê-lo no ponto selecionado. O serviço gratuito Click&Car permite-nos a recolha de pedidos online do El Corte Inglés sem sair do carro.

Uma seleção pensada para responder a diferentes necessidades e estilos de vida.

Mais do que uma compra, uma experiência

A preparação não precisa de ser uma corrida contra o tempo. As compras podem acontecer de forma tranquila no ambiente acolhedor das lojas físicas do El Corte Inglés, com a inspiração que vem de ver e tocar cada artigo, assim como no atendimento personalizado.

Quem procura a conveniência de uma compra online, também porque reside longe das lojas físicas, pode fazer as suas encomendas diretamente no site oficial ou utilizar a app.

Uma proximidade com os nossos requisitos de compras que se completa com entregas ao domicílio ou recolha através dos serviços Click & Collect e Click & Car.

Serviços que incluem, neste regresso às aulas, a possibilidade de colocação de capas para proteção de livros, entregas ao domicílio grátis para compras de material escolar superiores a 19€, o agendamento de marcação para aquisição de manuais e uniformes escolares, assim como a compra "mãos livres" (sem carregar um único saco ou mochila). Isto sem que falte uma expressão mágica associada às boas compras - "0% de juros" nos pagamentos em três, seis ou 12 prestações.

E porque boas escolhas merecem ser recompensadas, durante a campanha recebe 10% do valor das compras em cartão para utilizar mais tarde — prolongando a satisfação de ter escolhido o melhor.

No regresso às aulas, cada escolha abre espaço para grandes momentos. Reunir tudo num só lugar oferece-nos tempo e serenidade para vivermos esta nova etapa — e no El Corte Inglés isso sucede naturalmente, em loja ou online e com produtos que nos trazem a confiança de estarmos a fazer a compra certa.