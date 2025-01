Assim “Apetece” cozinhar.  Saiba como fazer das suas refeições experiências memoráveis

No presente é indiscutível a relação que existe entre o bem-estar físico e emocional e a dimensão alimentar. Comer é cultura, tradição e partilha e, também, um fator para nutrir de boas experiências o nosso quotidiano e criar memórias futuras. À mesa tecemos laços e selamos compromissos. Comer bem também nos pede diversidade nos ingredientes, criatividade e a capacidade de reinventarmos a nossa dieta a cada estação do ano e em diferentes fases da nossa vida.

Transformar refeições em momentos especiais pede-nos produtos de qualidade e soluções convenientes face a quotidianos agitados. Felizmente, hoje contamos com ferramentas que nos guiam nesta jornada gastronómica. Entre elas, há um portal online que nos apresenta novos caminhos, soluções e o acesso a milhares de produtos. É caso para dizermos que assim "apetece" reinventar a mesa e receber com elegância e distinção.

Com a Apetece deste mês de janeiro chega-nos um repto: o de visitarmos uma “casa” de muitos comeres e de testemunhos na primeira pessoa dos artesãos e artesãs da cozinha.

Cozinhar com alma, para todos os momentos

A Apetece é um espaço de partilha que desmistifica preconceitos da cozinha. Um deles, o de que cozinhar com elevado nível é um atributo apenas ao alcance de grandes chefs. Cozinhar com elevação, com aquela capacidade de tocarmos de forma enfática a alma e o coração dos comensais, parte de um produto de alta qualidade e do acompanhamento a cada passo da preparação das receitas. Ora, espreite-se a Apetece para que se perceba que tudo isto está ao alcance desta jornada online.

Tudo ao alcance de um clique... e com facilidade de entrega A entrega em casa permite que recebamos no conforto do lar, no próprio dia ou em momento futuro agendado, as comprar que efetuámos online no El Corte Inglés. O serviço gratuito Click&Collect oferece a oportunidade de recolher em loja os pedidos online do El Corte Inglés, com a conveniência de recebermos informação detalhada por e-mail ou SMS sobre o estado do nosso pedido e sobre quando o poderemos recolhê-lo no ponto selecionado. O serviço gratuito Click&Car permite-nos a recolha de pedidos online do El Corte Inglés sem sair do carro.

Aqui temos uma variadíssima gama de produtos, dos alimentos orgânicos (numa experiência ao encontro do verdadeiramente natural), às especiarias exóticas (há quanto tempo não cozinha com curcuma, endro ou cardamomo?) e referências gourmet, mas também aqueles ingredientes que fazem o nosso quotidiano.

Em comum a todos estes ingredientes está a possibilidade de nos abrirem novas e múltiplas possibilidades à mesa. Veja-se, a título de exemplo, a secção “Em cima da mesa” da Apetece, para substanciar o que atrás se escreveu: Imaginemo-nos a preparar um pão de queijo irresistível na air fryer, a confecionar umas fofas empadas de galinha ou a surpreender os convidados com delicados gnocchi prontos em minutos. Um elenco de produtos e sabores à distância do supermercado online do El Corte Inglés.

Receitas para todos os momentos

Também não nos escapam à atenção as receitas práticas, nutritivas e lindíssimas que nos são sugeridas. Experimentemos umas Bolinhas de couve-flor e cenoura com queijo mozarela (com adição do nutricionalmente interessante farelo de aveia), ou uns delicados Ovos "à la coque". Neste particular, o dos ovos, fica a dica: "Cozinhe por quatro minutos e meio, para obter uma clara firme e gema líquida". Tudo explicado com pormenor, sem que faltem quantidades, dicas e pormenorizadas listas de ingredientes, uma vez mais disponíveis no supermercado online.

Hoje, comer em respeito com a sazonalidade do produto é uma forma consciente de respeitar os ciclos da natureza, promover o consumo local e aproveitar o que de melhor nos oferecem os ingredientes em cada época do ano. A Apetece faz justiça ao conceito e apresenta-nos, a cada edição, os alimentos eleitos da estação (laranja, salmonete, cenoura e clementina são as estrelas por estas semanas) e combina-os com outros alimentos: sabia que a cenoura casa bem com o toque perfumado dos cominhos, com a carne de porco, a doçura do coco e o nutritivo grão-de-bico?

Este é um espaço de conhecimento que também não desmerece a alimentação dos mais pequenos, assim como tutoriais pormenorizados com a preparação, passo a passo, de inúmeras receitas. Não nos passarão despercebidos os imperdíveis da estação, os sumos energéticos. Isto sem que faltem as indispensáveis dicas: sabia que um bom sumo natural pede um rácio de uma fruta para três vegetais?

Num mundo povoado de sabores, de oferta e de variedade no que toca ao campo alimentar, há que saber “separar o trigo do joio”. A Apetece oferece-nos a secção “À prova”, com destaque para produtos de qualidade direcionados para diferentes públicos, mas também conversas apetitosas com os mestres na arte de cozinhar. Homens e mulheres que fazem da cozinha não apenas técnica, mas também arte, com histórias inspiradoras, segredos da profissão (não faltam as receitas) e aquele dom especial de quem trata por tu o que levamos à mesa. Este mês de janeiro o destaque recai sobre António Mello, engenheiro de formação, mas com uma mente criativa e a bagagem do viajante, o aventureiro que criou o doBeco, padaria e pastelaria de fermentação natural, em Lisboa. Ao provarmos uma fatia do pão artesanal de António Mello, percebemos que cozinhar não é apenas técnica – é paixão, é herança, é uma ponte entre culturas e vivências.

Viajemos por esta Apetece, espreitemos-lhe o arquivo para encontrarmos as edições anteriores. Inspiremo-nos nos sabores, nas histórias e nas sugestões destas viagens gastronómicas. E sem esquecer que, no final, contamos com o conforto e a conveniência de dispormos das nossas compras online entregues em casa ou prontas a levantar em loja.