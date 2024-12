Todos guardamos nas nossas memórias momentos especiais oferecidos pelo Cinema. Em 2007, os fãs da série O Sexo e a Cidade deliciaram-se com o filme onde uma deslumbrante e grávida Charlotte York sai às ruas de Nova Iorque com um vestido Oscar de la Renta. Nas mãos, Charlotte debate-se com um sem número de sacos de compras. A cena tem tanto de glamoroso como de comédia. Todos já experienciámos momentos como este, o de percebermos que nos faltam mãos e boa disposição quando avançamos carregados de sacos. O Natal é propício a estes empecilhos, com o infindável rol de prendas para adquirir.

Toda a magia do Natal num mesmo local

Face à tarefa hercúlea, há dois pontos que nos soam como música aos ouvidos: Ponto um - encontrar tudo aquilo que procuramos num único lugar. Ponto dois – ao contrário de Charlotte, sabemos que não nos vamos atrapalhar numa multidão de sacos. Porquê? Porque há uma multiplicidade de serviços que nos poupam ao estorvo de os carregarmos.

Há um lugar onde vive a magia do Natal e que nos responde com um “sim” aos dois pontos anteriores. No Natal do El Corte Inglés encontramos sempre o que procuramos. Isto, quer seja nas lojas de Lisboa e Gaia-Porto ou no espaço online (web ou app).

Olhemos para o ponto um. O El Corte Inglés dá-nos as respostas a todos os anseios de Natal. O mesmo é dizer que encontramos a prenda que se ajusta na perfeição a todos os gostos. Inspire-se nas sugestões que aqui encontra e faça as suas compras num único local, da moda ao desporto e à perfumaria, passando pelos brinquedos e explorando o Club del Gourmet onde encontramos as prendas mais deliciosas.

Há um lugar onde todas as compras de Natal se fazem sem stresse. Quer saber porquê? créditos: El Corte Inglés

Vários serviços, um objetivo: o prazer de comprar

Ponto dois, o mesmo é dizer, a facilidade de comprarmos tudo aquilo que precisamos com a vantagem de o fazermos de mãos livres. Caso as compras se façam online, o El Corte Inglés disponibiliza vários produtos facilitadores da nossa experiência de compra. De seguida, vamos olhar para cada um deles com a atenção que merecem.

Com o serviço de Entrega no Dia podemos comprar online para recebermos o nosso pedido nas duas horas seguintes, ou agendar para a hora disponível que mais nos convém. Isto, no próprio dia ou no dia seguinte.

O serviço Entrega no Dia está disponível em mais de 100 mil produtos de Moda, Tecnologia, Pequenos Eletrodomésticos, Brinquedos, Gaming, Casa e Decoração, Desporto, Perfumaria e Cosmética, Espaço Saúde, Bebés, Artigos de Viagem, Livros, Papelaria e The Shop.

Caso optemos pelo serviço gratuito Click&Collect temos a oportunidade de recolher em loja os pedidos online do El Corte Inglés. Tudo isto com a conveniência de recebermos informação detalhada por e-mail ou SMS sobre o estado do nosso pedido e sobre quando o poderemos recolhê-lo no ponto selecionado.

Por seu turno, o serviço Click&Car é aquele que nos permite a recolha de pedidos online do El Corte Inglés sem sair do carro. Este é um serviço disponível para compras efetuadas no site do El Corte Inglés e na página web do supermercado. Trata-se de um serviço gratuito e está disponível para compras superiores a 10€.

Um serviço “mãos livres”

Quem prefere a experiência de comprar na loja, tem disponível um serviço diferenciador. Basta ativar a função “compra mãos livres” na App El Corte Inglés. Quando todas as compras estiverem escolhidas, dirigimo-nos ao balcão mais próximo em cada piso para mostrar o Código QR. No final do dia de compras, basta pagar e recolher todos os produtos escolhidos no Serviço de Atenção ao Cliente. Em alternativa, podemos solicitar o envio ao domicílio.

Por tudo isto não há como negar a frase que no El Corte Inglés vive a magia do Natal.