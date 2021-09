O nome Dolce & Gabbanna é praticamente sinónimo de elegância, sumptuosidade e exuberância. E o mesmo se pode dizer das suas apresentações de moda que nunca deixam a desejar. Este ano não foi exceção. Foram três dias em cheio para os designers: após a apresentação da Alta Gioielleria no Palácio Ducal (a coleção de joalheria), seguiu-se o desfile da coleção Alta Moda (a coleção de Alta Costura), que teve lugar a 29 de agosto em Veneza e que foi o momento mais alto deste trio de eventos, que foi sucedido pela Alta Sartoria (a coleção de alta alfaiataria).

Foi perante uma plateia de 450 convidados que Stefano Gabbana e Domenico Dolce apresentaram as suas propostas de alta costura que deixam rendidas quase todas as mulheres. O terceiro dia ficou marcado pela caída de granizo no desfile Alta Sartoria mas que terminou em beleza com um arco-íris.

Descubra todos detalhes do desfile de Alta Moda da Dolce & Gabbana.

O local

A cidade italiana repleta de canais foi o sítio escolhido para a dupla italiana apresentar a coleção de Alta Moda. "A Praça de São Marcos é o sítio onde os visitantes da cidade eram convidados a ir para admirar a magnificidade da “La Serenissima” e é, portanto, um dos mais celebrados e mais conhecidos tesouros de Veneza", escreveram os estilistas na sua página oficial de Instagram justificando a escolha deste local.

Recorde-se que esta foi a primeira vez que a famosa Praça de São Marcos foi palco de um desfile de moda e onde as modelos foram transportadas até à passerelle de gôndola.

A coleção

"O desfile Alta Moda da Dolce & Gabbana está rodeado pela magia de Veneza, onde emoções únicas se juntam num perfeito diálogo entre a beleza extrema e a habilidade italiana intemporal", refere a marca sobre a sua coleção que é, nada mais nada menos, do que uma homenagem à história e cultura da cidade.

Os looks são de cortar a respiração e não é para menos tendo em conta que este é um desfile de Alta Costura. Os materiais nobres, como o tule, a seda, o veludo, a organza, o chiffon e o lurex, os tecidos pintados à mão e os bordados com pedras e cristais sobressairam nesta coleção.

As modelos

É de salientar que o desfile ficou marcado pelos filhos de diversas caras conhecidas que pisaram a passerelle, alguns pela primeira vez. Leni Klum (filha da modelo Heidi Klum), Deva Cassel (filha da atriz Monica Belluci) e Jessie James, D’Lila Star e Chance (filhas do rapper P. Diddy) foram alguns dos jovens que se destacaram no evento.

Os convidados

Foram inúmeras as estrelas da música e do cinema que viajaram até Veneza para marcar presença naquele que foi um dos momentos altos do fim de semana. Bebe Rexha, Megan Thee Stallion, Ciara, Kris Jenner, Kourtney Kardashian, January Jones e Helen Mirren foram algumas das celebridades que assistiram ao evento.

Também Jennifer Lopez roubou todas as atenções no desfile de alta costura da marca italiana ao usar um conjunto preto floral composto por um top e calças, finalizado com uma longa capa turquesa em seda.

A atriz Jennifer Hudson foi outra das caras conhecidas a ser convidada pela dupla para atuar no evento. A vencedora do Óscar de Melhor Atriz Secundária por 'Dreamgirls' interpretou a famosa ária "Nessun Dorma" da ópera Turandot. Para a ocasião, usou um vestido dourado com a assinatura da marca de luxo italiana. "Um fim de semana de conto de fadas em Veneza. Obrigada Dolce & Gabbana."

Veja o desfile, na íntegra, em baixo.