Nesta altura do ano, à medida que os dias vão passando, há que pensar em redobrar os acessórios para nos mantermos quentes no dia-a-dia. Para além das luvas, o gorro tende a ser um grande aliado para frazer frente ao frio do inverno. Eis três penteados que melhor se adequam quando usar este acessório.

1. Cabelo solto

É a versão clássica. Efetivamente, nada mais simples do que manter o cabelo solto e colocar um gorro. Jogue com os movimentos do seu cabelo apostando em efeitos diferentes consoante os dias. O cabelo comprido e wavy permite sublimar o seu lado divertido, ao passo que o liso confere um lado mais sofisticado. Mas também não hesite em deixar a franja à mostra, desde que as respetivas pontas estejam cheias de saúde.

2. Rabo de cavalo ou tranças

Não se aventure num penteado alto. O formato adquirido pelo gorro com um puxo alto debaixo do mesmo, não é muito estético. Deve escolher um penteado ao nível da nuca. Para isso, sugerimos apostar numa trança, num puxo ou mesmo num rabo de cavalo, uma vez que estes podem ser usados para o lado, se o cabelo for encaracolado, por exemplo, ou mesmo em ambos os lados da face.

3. Cabelo por dentro do gorro

Nada mais fácil e prático. Seja o cabelo liso, encaracolado ou ondulado, basta enfiar o gorro e colocar o cabelo para dentro. Coloque os fios capilares da forma que preferir evitando o aspeto demasiado preso de um rabo de cavalo, por exemplo. Providencie alguns ganchos para o cabelo se segure mais facilmente debaixo do gorro. Deixe algumas mechas soltas de fora e fica com uma opção perfeita para os dias mais frios.