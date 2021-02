A prestigiada Saks Fifth Avenue revelou a sua campanha de primavera, intitulada "Here for the Future", cujas estrelas são a comediante, atriz e produtora Tiffany Haddish e o ídolo da música latina, Maluma.

A campanha de 360 graus pretende celebrar designers, artistas e ativistas inovadores que estão a moldar o futuro das suas indústrias e que a Saks acredita que estão a criar o futuro.

"Here for the Future" destaca uma série de designers que ultrapassam os limites e oferecem pontos de vista exclusivos através das suas coleções. O catálogo feminino de primavera inclui a Saks It List, uma previsão das tendências imperdíveis da estação, como vestidos leves, brincos extravagantes e tricô.

Da mesma forma, o livro masculino apresenta o Need Now, com tendências como roupas confortáveis, ténis de cano alto e luxo desportivo.

Os Spring Books femininos e masculinos podem ser encontrados online em saks.com/c/content/catalogs.

Tiffany Haddish, que é a capa do Spring Book feminino, usando um vestido de croché Gabriela Hearst, falou com a Saks sobre a She Ready Foundation, que oferece recursos e garante a normalidade a crianças adotadas através de patrocínio, mentoria e aconselhamento. O lançamento da campanha vem na sequência da estreia da segunda temporada de "Tiffany Haddish Presents: They Ready" da Netflix.

Quando questionada sobre as suas esperanças para o futuro, Haddish disse: "As minhas esperanças são drásticas. Sou uma visionária e tenho uma grande imaginação. A minha esperança é ser capaz de construir uma empresa incrível que crie conteúdo que inspire e eleve outras pessoas, e forneça pelo menos um milhão de oportunidades para que as pessoas possam ter riqueza geracional".

Maluma, num look Amiri na capa do Spring Book masculino, falou sobre a sua fundação, El Arte de los Sueños, que se envolve com jovens em situação de risco e oferece-lhes saídas e oportunidades criativas. O músico fará a sua estreia como ator em "Marry Me" com Jennifer Lopez e Owen Wilson em 2022.

“A minha esperança para o futuro é elevar os nossos jovens e ensinar-lhes, e a todas as gerações, a importância de cuidar do nosso planeta”, observou Maluma.