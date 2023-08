Se é fã dos produtos da marca Rituals, já deve conhecer a coleção The Ritual of Karma composta por diversos produtos de banho, para o corpo e solares. A marca, especializada em cuidados de corpo, fragrâncias para a casa e cuidados naturais de pele, acaba de relançar esta gama com uma nova fórmula.

"Inspirada pela energia positiva do verão, The Ritual of Karma foi concebida para ajudar a irradiar positividade ao viver com bom karma e ao praticar a bondade. Porque quando agimos com boa intenção, acabamos por descobrir o poder infinito da energia positiva", refere a marca em comunicado.

Apesar de os ingredientes e fragrância base se manterem - onde se destaca o chá branco e a flor de lótus - existe uma novidade: o complexo Hydra-Boost. Esta adição vai proporcionar um boost de hidratação à pele assim como conferir-lhe uma maior elasticidade. O segredo está em três ingredientes chave: aloé vera, esqualeno e algas.

É de destacar que este complexo, que também está presente na gama de protetores solares, vai permitir que possa aplicar estes produtos sem que a sua pele fique com o efeito esbranquiçado e colante de grande parte das opções tradicionais.

Com preços a partir dos 3,90€, esta gama pode incorporada na sua rotina de cuidados diários e adapta-se a todos os tipos de pele.

