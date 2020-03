É maquilhador e drag queen e consegue transformar-se em qualquer celebridade. O artista visual britânico Elliot Joseph Rentz, também conhecido como Alexis Stone, faz furor com as maquilhagens criativas que exibe nas redes sociais e que ensina, muitas vezes, a reproduzir em vídeo. O fabricante de próteses estéticas inglês MFX Warehouse, ciente da sua popularidade e da sua influência digital, desafiou-o a desenvolver uma linha de maçãs do rosto protéticas.

Já à venda online, a coleção de edição limitada Alexis Stone x MFX Warehouse, produzida em silicone, integra quatro referências que se adaptam às tonalidades de pele mais comuns, Pale Flesh, Medium Flesh, Warm Flesh e Dark Flesh. De utilização única, o par de dispositivos custa 60 € e, para além de uma utilização mais lúdica, pode ser aplicado para valorizar o rosto feminino, modificando-o sem recurso a uma intervenção estética, como pode ver de seguida.

Nascido em Brighton, em Inglaterra, o artista visual é seguido, atualmente, por cerca de 850.000 pessoas no Instagram, quase o triplo do que tinha no final de 2017. Desde então, já retratou celebridades como Michael Jackson, Cher, Leonardo Dicaprio, Justin Bieber e até Isabel II, rainha de Inglaterra, como pode comprovar de seguida. A atriz norte-americana Jennifer Aniston e a cantora, compositora e pianista Amy Lee foram as últimas famosas a serem recriadas.