A palavra sustentabilidade ganha cada vez mais significado para a Lion of Porches, que tem apostado em criar ações que promovam um menor impacto ambiental.

A pensar nisso, a marca criou “The Upcycling Collection”, uma coleção constituída por 2 peças criadas a partir dos tecidos usados, ao longo dos anos, nas montras das lojas. Estes tecidos, considerados stocks inativos, foram reutilizados de forma criativa e ganharam uma nova vida.

créditos: Lion of Porches

“O mundo vive um momento histórico de transformação, e neste projeto queríamos inovar de uma forma mais sustentável” diz-nos Alexandra Calado, Diretora de Marketing da Lion of Porches, acrescentando que “não satisfeitos com o desenvolvimento do shopper, quisemos ir mais longe e aproveitar os desperdícios da confeção do saco para a criação de um scrunchie, tornando esta ação num projeto de desperdício zero”.

Desta forma, a Lion of Porches conseguiu atingir o seu objetivo de dar uma nova vida a esses tecidos, transformando um material aparentemente desnecessário em novos produtos cheios de significado, reduzindo a sua pegada ecológica.

créditos: Lion of Porches

O scrunchie será oferta em todas as compras e, em compras de valor igual ou superior a 99.99€, que incluam pelo menos um artigo da nova coleção de senhora, será oferecido, adicionalmente, a shopper bag.

Campanha válida na loja-online, corners El Corte Inglés e nas lojas físicas da marca (exceto Outlet) e limitada ao stock existente.