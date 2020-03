A pensar neste período de isolamento, a marca pretende contribuir de forma positiva para a motivação e auto-estima dos seus seguidores e clientes, oferecendo conteúdos que tocam campos como beleza, maquilhagem, tratamento ou culinária.

Para ajudar o movimento "Dá o teu melhor, mesmo quando ninguém está a ver", a Sephora Portugal criou um calendário de Beauty Talks diárias moderadas por Verónica Pose, makeup artist da marca, com convidados que vão desde influencers, caras conhecidas, membros da comunidade Sephora a DJ's. As sessões em direto terão lugar através do Instagram de segunda a domingo às 18h.

A iniciativa, que arranca esta segunda-feira, vai contar com nomes como Catarina Miranda e Minnie Mars.

Todos os domingos será revelada a agenda da próxima semana.