No passado dia 11 de março, a Taipei Fashion Week AW 21 apresentava a sua primeira coleção de moda sustentável na Ásia, intitulada "Taipei Sustainable Collections".

A apresentação destacou a inovação contínua de Taiwan no desenvolvimento de têxteis e tecidos ecologicamente corretos e sustentáveis - incluindo, mas não se limitando a, técnicas de tingimento de solução de economia de água e energia, e tecidos e têxteis criados a partir de garrafas PET pós-consumo, pneus reciclados, escamas de peixes e conchas de ostra.

Seis marcas com práticas sustentáveis utilizarão estes têxteis e tecidos para criar novos conceitos e aumentar a consciencialização, demonstrando como a ligação entre a indústria têxtil local e os designers de moda pode escrever um novo capítulo no que diz respeito ao estilo que se faz em Taiwan.

Estas coleções enfatizam uma dedicação cada vez maior por parte do governo local quanto à proteção do meio ambiente e à mudança da indústria da moda, combinando o poder de fabrico inovador com as visões dos designers emergentes.

As Coleções Sustentáveis de Taipei são as mais recentes numa série de iniciativas de sustentabilidade vistas nas semanas de moda de Copenhaga, Londres e Milão, provando como a sustentabilidade continuou a evoluir de tendência da indústria a prática necessária.

A semana de moda de Taipei continua hoje. Pode seguir no Instagram ou na página oficial.