Após uma parceria bem sucedida com Aimé Leon Dore em setembro de 2023, a New Balance volta a colaborar com a fashion brand e traz de volta à sua coleção o modelo de sapatilhas T500, uma homenagem moderna ao luxo discreto.

Originalmente lançado em 1982, o T500 relança um estilo de sapatilhas do início dos anos 1980, conhecido pela sua construção de alta qualidade e visual intemporal. A parte superior apresenta camurça de suíno, uma construção em nobuck e o detalhe de um reforço perfurado para o dedo do pé, para um modelo premium num look familiar.

A entressola em poliuretano oferece um toque discreto da tecnologia dos anos 80 que se destaca das solas vulcanizadas dos modelos mais antigos. O design é complementado com uma simplicidade elegante de uma cor branca predominante, adequada para qualquer situação e superfície.

Este modelo cumpre exigências únicas de um calçado desportivo: não só tem de ter um bom desempenho no campo, como também tem de refletir o lazer refinado pelo qual o ténis é conhecido. O T500 foi construído para cumprir este duplo conjunto de requisitos, e as mesmas características que o tornaram um excelente sapato de ténis em 1982 - materiais de primeira qualidade e simplicidade elegante - são a razão pela qual continua a ser um clássico nos dias de hoje.

O T500 da New Balance já está disponível (PVP: 130€) no site oficial da marca. Para mais informações, clique aqui.