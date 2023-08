Quando Carolina Rodriguez e Catalina Gutierrez iniciaram o projeto da CAMIA sabiam exatamente que queriam apostar na comercialização de apenas um único modelo de sandálias que, pelo seu design intemporal e elegante, se adaptasse a diversas ocasiões e ao guarda-roupa de mulheres de todas as idades. E, em junho de 2023, nasceu o SwapSandal: um modelo de sandálias de base clássica em pele.

Se a CAMIA já se destacava pelo seu conceito disruptivo ao oferecer apenas um único modelo de calçado, outro dos twists desta marca que nasceu entre Portugal e a Colômbio centrou-se no facto de com o mesmo par de sandálias, as suas clientes conseguirem criar diferentes modelos ou até mudar a sua cor.

O segredo está nas tiras superiores amovíveis que possibilitam a criação de diferentes looks sem ter que investir num novo par de sapatos, comprometer o seu estilo e, claro, sem lhe roubar muito tempo. Entre tiras frontais e compridas, até ao momento estão disponíveis seis estilos diferentes.

"Todas as tiras são feitas a partir de desperdícios têxteis que são recolhidos pela marca em fábricas de moda portuguesas

e colombianas, aproveitando o desperdício de produtos de moda", refere a marca em comunicado sendo que o modelo base, disponível em preto e castanho, está à venda por 210 euros.

Oferecer "um universo cheio de possibilidades" é o lema desta marca de slow fashion fundada no feminino e que, com este lançamento, pretende contribuir para uma mudança de comportamento face à moda e promover um consumo mais sustentável, responsável e consciente junto do seu público.

