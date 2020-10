Confiança, poder, sex appeal, liberdade. São as palavras que melhor descrevem o efeito de um fato Anonyme Designers.

Depois de apresentar a sua coleção outono-inverno onde mais uma vez a mulher é a verdadeira estrela e onde a feminilidade aliada a um design arrojado são imprescindíveis, a marca italiana destaca agora a sua linha de fatos, com reinterpretações de um clássico que desafia o convencional desde os anos 60, através de peças indissociáveis do empoderamento feminino e que mais uma vez apresentam o uau factor!.

Looks sofisticados com padrões originais são a imagem de marca da Anonyme Designers e as propostas desta linha são espelho disso: padrões geométricos com cores vibrantes sem esquecer os clássicos monocromáticos ou com riscas conjugados com camisas lisas ou padrões contrastantes são as estrelas de um guarda roupa idealizado a pensar nas mais variadas situações do dia a dia da mulher moderna.

Para o trabalho, para uma saída com amigos, para um momento especial, um fato Anonyme Designers realça a feminilidade e garante um look elegante e sofisticado.