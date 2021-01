Only the Blind, marca britânica premium de streetwear apresenta a sua décima primeira coleção para o outono/inverno de 2021 antes do lançamento oficial para o público.

A marca aposta no bordado em materiais pesados, numa combinação pouco provável num look streetwear mas que resulta na perfeição.

Todas as peças são cortadas e costuradas, sendo a maior parte da coleção feita à mão em Inglaterra, utilizando materiais superpesados. Peças de destaque apresentam bordados e estampas intrincados que a marca criou a partir do seu estúdio em Londres.

A marca tem trabalhado incansavelmente nos bastidores ao longo da pandemia para apresentar uma coleção única, com níveis de detalhe e bordados nunca antes alcançados.

Com muitas marcas a apresentarem coleções comfy, com fatos de treino e sweatshirts para andar por casa, a Only the Blind acredita que esta tendência não se manterá no longo prazo, à medida que o mundo se recupera e as restrições são retiradas, fazendo com que todos voltem a viver de forma normal e procurem peças únicas de alta qualidade. Daí esta abordagem muito mais criativa e artística para esta coleção.

A declaração de assinatura da marca "Bem-aventurados aqueles que não viram, mas ainda acreditam" é uma mensagem-chave que é continuamente vista ao longo das suas coleções.

Entre os fãs da marca encontram-se atores, músicos, atletas e artistas de diversos setores.

Veja aqui o vídeo da campanha.