O mundo avança para uma era digital sem precedentes, com universos virtuais que nos permitem experimentar e viver de forma diferente. A moda também conquistou o seu nicho neste ambiente novo e a Stradivarius toma a liderança com a Digital Fashion.

"Digital Fashion: wear the future now" é o nome atribuído a esta nova linha de negócio da Stradivarius, que se reinventou para oferecer uma experiência imersiva ao consumidor através da compra de peças de vestuário digitais que podem ser adicionadas a imagens e vídeos e depois partilhados através das redes sociais. Um conceito novo que convida a adaptar ao dress code do futuro, seja ele qual for.

Esta nova linha será apresentada através de cápsulas designadas por “DROPS”, que serão lançadas regularmente e em exclusivo na app da marca. “

DROP 1: Blueming”, a coleção que integra o denim e as flores num universo feminino romântico, já está disponível para os utilizadores de todo o mundo experimentarem as peças do futuro. Vestidos radicais e peças metálicas, corsets e assimetrias, peças para o dia e para a noite.

A primeira DROP é grátis para todos experimentarem este novo produto. Como funciona a Digital Fashion da Stradivarius?

1. Entre na app e selecione a funcionalidade "Digital Fashion"

2. Fotografe-se ou escolha uma foto sua da galeria

3. Experimente todos os produtos que quiser

4. Escolha o artigo que quer comprar e transfira a sua foto

5. Partilhe o seu look Stradivarius do futuro! #StradivariusDROPS

De momento, a coleção só está disponível em alguns países: Espanha, Alemanha, Itália, Polónia, Portugal, Reino Unido, Áustria, Irlanda, Dinamarca, Roménia, Grécia, Suécia, Bulgária, Croácia, Hungria, República Checa, Eslováquia, Finlândia, Eslovénia, Sérvia, França e Turquia.