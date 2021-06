Sofia Ribeiro lançou, na quarta-feira, 2 de junho, a coleção cápsula 'Gabriela', um projeto realizado em parceria com a marca portuguesa Cawé Clothing.

De acordo com o comunicado enviado às redações, "esta linha foi inspirada em todas as mulheres, em particular na personagem da novela 'Gabriela, Cravo e Canela', uma das suas personagens de novela favoritas".

"'Gabriela' é a definição da mulher intemporal, cheia de força, garra, coragem, feminina, sensual e de espírito livre. Que apesar das adversidades, não perde a alegria de viver e dos prazeres mais simples da vida", pode ainda ler-se na mesma nota.

Uma coleção que conta com 13 peças e é "dirigida a todas as mulheres apaixonadas por si e pela vida". Sofia Ribeiro desenhou esta linha "a pensar nas mulheres de boa energia, tímidas, extrovertidas, sensuais, reservadas, resolvidas, inseguras, empoderadas, altas, baixas, de todas as formas, mães, filhas, tias, primas, avós".

Como a própria atriz revela, as peças são para “mulheres que, no fundo, com todas as diferenças que nos caracterizam, não somos assim tão diferentes. Todas somos um bocadinho de tudo isto. Há um mundo em cada uma de nós, e é isso que nos faz sentir tão especiais".

Uma novidade que já foi, entretanto, destaca na página de Instagram de Sofia Ribeiro.

Veja na galeria algumas fotografias da coleção.

