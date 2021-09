A marca holandesa de denim G-Star RAW divulgou a sua mais recente campanha mundial "Hardcore Denim" com o ícone Snoop Dogg, que tem como pano de fundo uma versão costumizada do single "Say it Witcha Booty".

Snoop dispensa apresentações - é uma lenda viva e um inovador reconhecido mundialmente, simultaneamente icónico e acessível - assim como os jeans G-Star RAW têm uma longa tradição em trabalhar com "verdadeiros originais" como Snoop, pessoas autênticas e excecionais e que são únicas e verdadeiros mestres no seu ofício.

G-Star RAW x Snoop Dog

A campanha, que estreia a 8 de setembro, mistura a filosofia Hardcore Denim da G-Star com o humor e estilo de Snoop.

A colaboração ganha vida com um vídeo que celebra criativamente os jeans, apresentando homens, mulheres, ilhas, balões de ar quente e sim ... até cãezinhos.